Dieta povera di carboidrati: perchè farla? Una ricerca spiega che aiuta a perdere peso e migliora la qualità della vita di chi la abbraccia.

Seguire una dieta povera di carboidrati permette di dimagrire, ma anche di avere più energie e rendere migliore la propria vita. Lo dice uno studio effettuato dai ricercatori della Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Secondo i ricercatori della Harvard T.H. Chan School of Public Health, seguire un’alimentazione povera di carboidrati, non solo permette di perdere peso, ma aiuterebbe a prevenire anche la morte prematura.

Lo studio è stato effettuato su 37.233 adulti con un’età di venti anni. I risultati della ricerca mettono in relazione la qualità della vita con un’alimentazione povera di carboidrati. Ad evidenziare gli effetti positivi di un’alimentazione con pochi carboidrati è il dottore Zhilei Shan.

Tra gli alimenti consigliati ci sono la carne, il pesce, le uova, l’olio extra-vergine mentre va moderata l’assunzione di pane, pasta, frutta e verdure amidacee. Anche le bevande, però, devono essere controllare. Vanno assunte, infatti, con moderazione quelle gassate. Si può bere acqua, thè, caffè e tisane senza zucchero o poco dolci.

Tuttavia, è bene ricordare che una dieta povera di carboidrati non è adatta a tutti ed ogni organismo reagisce in modo diverso. Per poter seguire nuna dieta povera di carboidrati sarebbe opportuno rivolgersi ad un nutrizionista che saprà consigliare la giusta alimentazione da seguire sia per perdere peso che per dare un equilibrio alla propria vita.

Prima d’intraprendere una dieta o seguire un regime alimentare, è opportuo rivolgersi ad un dottore che saprà consigliarvi nel migliore dei modi.