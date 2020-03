Elettra Lamborghini e il selfie mozzafiato in costume – FOTO

Una recente foto di Elettra Lamborghini in costume ha mandato letteralmente in visibilio l’ampia platea di follower che la segue costantemente su Instagram

Elettra Lamborghini non smette mai di stupire tutti i suoi fan che la seguono ogni giorno su Instagram. Qualsiasi contenuto posti sul social network riceve una marea di ‘like‘ e di commenti stracolmi di complimenti. Il suo fisico è infatti praticamente perfetto ed i suoi follower non fanno altro che sottolineare la sua bellezza prorompente. La cantante è reduce dal Festival di Sanremo.

Nel corso della kermesse canora più famosa d’Italia si è esibita con il suo nuovo brano, intitolato ‘Musica (E Il Resto Scompare)‘. La canzone al termine della competizione si è posizionata al 21º posto in classifica. Conclusa l’esperienza sanremese, la regina del twerking è tornata a spadroneggiare sui social network, dove è una vera e propria star indiscussa.

Elettra Lamborghini stupisce ancora con un selfie in costume: la foto Instagram

Il suo profilo Instagram ormai conta un numero pazzesco di seguaci, pari a ben 5,3 milioni di follower. Dati davvero incredibili, composti da tantissimi utenti che tutti i giorni attendono suoi nuovi post. Tra i tanti, uno di questi non è di certo passato inosservato. Si tratta di una foto pubblicata dentro le sue ‘stories’. Stiamo parlando di un selfie di fronte allo specchio del bagno.

Nello scatto si vede la ragazza con i capelli bagnati e un costume interno di colore arancione che fa risaltare tutte le sue splendide forme. Essendo appunto una ‘stories’, non siamo a conoscenza dei numeri che possa aver fatto segnare questo post. Da un primo sguardo però non si può non notare quanto l’immagine che la ritrae ‘sgambata’ sia una di quelle ‘piccanti’. Un post ‘bollente’ che siamo sicuri sia stato apprezzato dai suoi milioni di ammiratori che la seguono quotidianamente.

