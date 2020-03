L’Eredità | gaffe epica su Che Guevara | Insinna non ce la fa | FOTO

Flavio Insinna deve fare fronte all’ennesima gaffe a ‘L’Eredità’. Una concorrente risponde in maniera esilarante ad una domanda su Che Guevara.

Da sempre ‘L’Eredità’, il noto quiz show di Rai 1 in onda ormai da svariate edizioni, è diventato suo malgrado sinonimo di gaffe. Sono tanti gli strafalcioni anche gravi in grado di suscitare incredulità, stupore, divertimento ed anche sentimenti di vera e propria aberrazione quando la castroneria di turno raggiunge livelli colossali. Ed è questo il caso della concorrente Eleonora, che sabato 29 febbraio ha dovuto fornire una risposta ad una precisa domanda inerente la figura del personaggio di Ernesto Guevara, ‘El Che’. Flavio Insinna, apprezzatissimo conduttore de ‘L’Eredità’, ha chiesto quanto segue. “In che anno è nato El Che Guevara?”. Lei ha risposto, non molto convinta, “Nel 1980”. Con tutta probabilità senza sapere, o senza avere capito, di chi si stesse parlando. Certo è che fa alquanto specie e suscita una qual dose di ilarità il pensare che Che Guevara potesse essere coetaneo di Caterina Balivo o di Tiziano Ferro.

L’Eredità gaffe, la risposta della concorrente è tutta da ridere

La ragazza ha ben compreso di avere commesso una delle tante gaffe che contraddistinguono saltuariamente ‘L’Eredità’. Il tutto nonostante Insinna abbia provato a sdrammatizzare con tutta la delicatezza possibile. Non altrettanto sensibile si è dimostrato essere però il pubblico presente in studio. Flavio Insinna ha scherzato “Se Che Guevara fosse nato nel 1980 sarebbe tutto un altro modo oggi”. Ma anche lui non si è fatto mancare una risatina. E sempre il leggendario ‘Che’ fu tirato in ballo in un’altra domanda nella scorsa edizione. Allora il quesito era: “Qual era il soprannome di Ernesto Guevara?”. La risposta è ovviamente “Che”. Ma il concorrente in questione rispose “Eugenio…”.