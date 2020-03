Pizza cotta in padella: il segreto per la ricetta perfetta

Pizza in padella: avete poco tempo e tanta voglia di pizza? Ecco la ricetta per gustarvi una pizza pronta in pochi minuti.

Avete voglia di mangiare una pizza ma non avete tempo per prepararla e la vostra pizzeria di fiducia è chiusa? Nessun problema se tra le mani avete la ricetta della pizza in padella. Per prepararla bastano davvero pochi minuti. Il gusto sarà delizioso anche se, naturalmente, la ricetta tradizionale, resta quella da privilegiare soprattutto se avete tutto il tempo per aspettare il tempo di lievitazione. Tuttavia, se siete stati impegnati tutto il giorno e non avete nulla in frigo per preparare una deliziosa cena se non mozzarella, pomodoro e farina, la ricetta della pizza cotta in padella è quella che fa per voi.

Pizza cotta in padella: la ricetta e il trucco per averla perfetta

Essendo una ricetta veloce, per preparare la pizza cotta in padella non si usa il lievito di birra i cui tempi di lievitazione sono molto lunghi, ma il lievito istantaneo per ricette salate. Ecco gli ingredienti della pizza cotta in padella di Esquire.com

200g di farina

110ml d’acqua tiepida

7/8 grammi di lievito istantaneo

un cucchiaio e mezzo di olio d’oliva

sale q.b.

Impastate a mano o con un robot da cucina. L’importante è che l’impasto resti morbido. Mettete a scaldare una padella antiaderente con un filo d’olio. Quando sarà ben calda, adagiate la pasta della pizza e fate cuocere. Nel frattempo, dopo aver cotto del sugo di pomodoro con sale, pepe, basilico, due pizzichi di sale e un pizzico di zucchero, condite la base della pizza con il sugo e fate cuocere con il coperchio per circa 10 minuti. Quando i bordi cominceranno a cambiare colore, condite la pizza con mozzarella, origano e tutti gli ingredienti di vostro piacimento.

Fate cuocere ancora fino a quando la mozzarella non sarà ben sciolta. Dopo di che togliete dal fuoco e servite ben calda.