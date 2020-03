Sabrina Salerno e le sue forme da urlo | Così fa impazzire i fan – FOTO

Sabrina Salerno ha lasciato letteralmente a bocca aperta i suoi follower su Instagram con una foto in cui mette in evidenza tutto il suo fisico statuario

Non c’è praticamente foto in cui Sabrina Salerno non riesca a stupire la sua ampia platea di fan. Il tempo sembra infatti non aver alcun effetto sul proprio corpo. Nonostante la showgirl abbia ormai 51 anni, il suo fisico sembra lo stesso dei tempi d’oro, quando era una vera e propria diva negli anni ottanta e novanta. Un fatto che sta sorprendendo più di qualche suo ammiratore. Diverse persone si chiedono come la donna riesca a mantenere “eternamente” così tanta bellezza.

Una domanda che serpeggia soprattutto in social network come Instagram, dove le sue foto stanno riscuotendo un successo pazzesco. Negli ultimi tempi poi, è stata un’immagine a riscuotere un consenso particolarmente elevato. Si tratta di uno scatto che la ritrae nella città italiana più romantica per eccellenza. Stiamo parlando naturalmente di Venezia, dove la soubrette ha fatto perdere la testa moltissimi suoi seguaci.

Sabrina Salerno e la foto su Instagram che fa perdere la testa ai suoi follower

In questa foto si vede la donna in primo piano. La stessa indossa un top di colore nero in pizzo mostrando a tutti il suo fisico statuario, le sue curve da capogiro ed il suo viso incredibile. A colpire però il pubblico che la segue quotidianamente in attesa di suoi nuovi contenuti e soprattutto il suo décolleté. Questo viene messo ancor più in mostra grazie a un corpetto decisamente stretto.

Un connubio di cose che ha fatto sì di mandare in visibilio i suoi fan che non hanno mancato di rispondere a cotanta bellezza. Lo testimoniano le migliaia di ‘like’ e la cascata di commenti pieni di complimenti per la bella Sabrina. Solo poche settimane fa la donna è stata protagonista sul palco del Festival di Sanremo, accanto ad Amadeus nella conduzione della prima serata. Nella seconda si è invece esibita a 30 anni dalla sua prima apparizione con il celebre brano ‘Boys‘. In entrambe le puntate la showgirl ha indossato degli abiti pazzeschi hanno fatto risaltare tutta la sua bellezza.

