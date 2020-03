Vanessa Incontrada e la morte vista da vicino

Vanessa Incontrada, ospite a “Non è l’Arena”, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha raccontato la sua drammatica esperienza.

Vanessa Incontrada è una delle attrici e conduttrici più amate dagli taliani. L’italo-spagnola ha conquistato il pubblico conducendo programmi ad alto share come Zelig o il Festivalbar. Il suo successo è testimoniato anche dai social: su Instagram è seguita da quasi 2 milioni di persone. La quarantunenne è stata ospite di Massimo Giletti al programma in onda su La 7 “Non è l’Arena” e ha raccontato il suo spaventoso incidente automobilistico risalente al 2016. “Non avevo mai vissuto un’esperienza così: è stato spaventoso. Posso affermare che è andato tutto bene, anche se la macchina è stata completamente distrutta.”. La showgirl ha anche svelato il suo attuale stato d’animo:”Oggi sto peggio di ieri, perché ieri avevo l’adrenalina addosso per lo spavento.” La Incontrada ha anche raccontato la sorte del quarantenne che creò il parapiglia. “È stato fermato. Lui scappò e creò anche altri problemi”. L’uomo, infatti, non si fermò per prestare soccorso.

Incidente Vanessa Incontrada: la dinamica dei fatti

Era il 30 aprile del 2016 quando Vanessa Incontrada fu vittima di un incidente sulla strada statale Aurelia mentre stava nel tratto tra Baccagni e Orbetello. Alla macchina della conduttrice si staccarono addirittura le ruote anteriori. L’autore dell’incidente era in forte stato confusionale e colpì diversi veicoli -compreso un camper- oltre alla auto di Vanessa Incontrada. L’ex conduttrice di Zelig ne uscì completamente illesa ma ancora oggi fa fatica a cancellare quei tremendi ricordi. Attualmente la conduttrice nata a Barcellona sta nel programma “Amici di Maria De Filippi” nei panni di giudice insieme a Gabry Ponte e Loredana Bertè. La bella quarantunenne è stata anche protagonista della fiction Come una madre in cui ha interpretato Angela, una donna che per rielaborare il lutto della scomparsa del figlio decide di rientrare nella sua grande casa al mare in Toscana. Le tre puntate della fiction -trasmessa su Rai 1 a febbraio- hanno avuto un ottimo seguito, catturando in media l’interesse di 5 milioni di telespettatori e collezionando un ottimo 20% di share.

