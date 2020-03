Dei lotti di alcuni famosi marchi di caffè in capsule sono stati ritirati dal mercato dal Ministero della Salute per il rischio di plastica

Il Ministero della Salute ha ritirato alcuni lotti di caffè in capsula per la possibilità che dei residui di plastica finiscano nella nostre tazzine. Si tratta dell’eventualità che a seguito dell’erogazione del liquido delle particelle del materiale plastico possa terminarci in tazza e dunque venire ingerite da noi consumatori, con possibili conseguenze per la nostra salute.

Lo stesso è specificato anche nel documento con cui il Ministero della Salute rende note la motivazione di tale decisione: “Rischio di avere piccole particelle di plastica nella tazza, rilasciate dalla capsula durante il processo di erogazione. Il consumo dei prodotti sotto menzionati potrebbe presentare un rischio per la salute in caso di ingestione di una piccola particella di plastica”.

Il richiamo potrebbe interessare dunque solo coloro che preparano in casa caffè in macchinetta. In particolar modo con Nescafè Dolce Gusto con cui tali capsule sono compatibili, e non chi utilizza la moka. I marchi interessati dal ritiro ordinato dal Ministero sono tre. Stiamo parlando di Conad, Caffè Leoni e Meseta.

Caffè ritirati dal mercato, marchi e lotti interessati dal richiamo del Ministero della Salute

I lotti richiamati sono: Caffè Conad Dolce Gusto Ginseng 16 capsule lotti da L19142 a L19339 (tranne lotti da L19288 a L19330), Caffè Conad Dolce Gusto Cortado 16 capsule lotti da L19142 a L19339 (tranne lotti da L19318 a L19333) e Caffè Conad Dolce Gusto Orzo 16 capsule lotti da L19142 a L19339 (tranne lotti L19323 a L19324).

Per quanto riguarda Caffè Meseta e Leoni sono: Caffè Meseta 16 capsule lotto 19290, Caffè Leoni Classico 16 capsule lotti da L19159 a L19161 e Caffè Leoni Forte 16 capsule lotti da L19159 a L19161. I prodotti coinvolti sono stati prodotti dall’azienda Beyers Caffè Italia Srl, nello stabilimento di via Marino Serenari 33H, a Castel Maggiore, nella città metropolitana di Bologna.

Il consiglio a scopo precauzionale è quello di non utilizzare le capsule di caffè con i marchi e i numeri di lotto segnalati. Si suggerisce quindi di provvedere alla restituzione delle stesse al punto vendita d’acquisto per ottenere il rimborso. Non si tratta purtroppo della prima volta che capsule per caffè vengono ritirare per questo motivo. Ciò era accaduto anche nel dicembre 2019, ma per un numero superiore di marchi.

