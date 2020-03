Coronavirus | l’ignobile spot che arriva dalla Francia | VIDEO

Una pubblicità che mostra una palese mancanza di rispetto verso l’Italia e l’emergenza Coronavirus che stiamo vivendo giunge dalla Francia e fa discutere.

È polemica in merito alla situazione Coronavirus Italia per quanto mostrato dalla televisione francese. Uno spot trasmesso sulle principali emittenti del piccolo schermo d’Oltralpe sta suscitando diverse polemiche. E le autorità governative italiane sono subito intervenute per chiedere spiegazione. Lo spot in questione intende palesemente ironizzare e prendere in giro l’Italia, come diverse altre volte dalla Francia è capitato in merito a diversi altri temi. Del resto è un qualcosa di tipico tra ‘cugini’, ovvero tra nazioni confinanti. Ma quanto mostrato travalica di molto il buon gusto. “E’ vergognoso e raccapricciante. Pretendiamo delle scuse”, ha scritto su Twitter il ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova.

Coronavirus, lo spot dalla Francia palesemente anti-Italia: “Disgustoso”

La segnalazione su quanto di aberrante perpetrato dai network francesi a danno dell’immagine ed anche della dignità del nostro Paese era partita da Giorgia Meloni. La leader dei Fratelli d’Italia aveva denunciato quanto accaduto sui propri spazi personali social. Forte indignazione l’ha espressa anche il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. L’esponente del Movimento 5 Stelle ha definito la cosa “del tutto inaccettabile. Abbiamo attivato la nostra ambasciata”. E spiace dire che il tutto avviene solamente a qualche giorno di distanza dalla piacevole visita del presidente francese Macron a Napoli.

L’indignazione della Meloni sui social