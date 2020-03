Coronavirus, gli Stati Uniti lanciano l’allarme | C’è un altro rischio in Italia

Il sito del Governo degli Stati Uniti d’America avverte i propri cittadini di un altro rischio, oltre al Coronavirus, nel caso intendessero andare in Italia

L’avviso sul sito del Governo degli Stati Uniti d’America per i cittadini che vogliano recarsi in Italia è chiaro. Nel nostro Paese il Coronavirus non sarebbe il solo rischio presente all’interno della penisola, ma ci sarebbe anche un altro. Si tratterebbe del permanente pericolo di terrorismo. Questo è in sostanza l’avvertimento da parte della nazione a stelle e strisce nella sezione dedicata all’Ufficio degli Affari Consolari. Stiamo parlando dell’Ufficio relativo ai rapporti consolari.

L’invito sarebbe quindi quello di riconsiderare l’ipotesi di un viaggio in Italia. Permarrebbe infatti un rischio generale di Livello 3, mentre addirittura di Livello 4 per Lombardia e Veneto, regioni interessate dall’emergenza Coronavirus. In quest’ultimo caso il consiglio sarebbe di non viaggiare affatto verso tali luoghi. Un pericolo da virus ancor più alto in strade, piazze, centro commerciali e mezzi di trasporto pubblico.

LEGGI ANCHE —> Coronavirus, allarme del primario del ‘Sacco’: “Mai visto niente di simile”

Coronavirus, gli USA avvertono i propri cittadini: oltre al virus rischio terrorismo in Italia

Ad ogni modo, se i cittadini americani decidessero comunque di viaggiare verso l’Italia, gli USA consigliano di seguire le linee guida per cercare di evitare il contagio da Coronavirus. Per quanto riguarda invece i possibili attacchi terroristici su territorio italiano, il tenore dell’avviso desta ben più preoccupazione non solo per i cittadini statunitensi. In Italia ci sarebbe “un rischio di vecchia data rappresentato da gruppi terroristici, che continuano a pianificare possibili attacchi in Italia“.

Un pericolo che sarebbe molto elevato anche per il fatto che “i terroristi possono attaccare con poco o nessun preavviso, colpendo località turistiche, centri di trasporto, mercati / centri commerciali, strutture del governo locale, hotel, club, ristoranti, luoghi di culto, parchi, importanti eventi sportivi e culturali, istituzioni educative, aeroporti e altre aree pubbliche“. Non si specifica il tipo di gruppi terroristici, vale a dire si tratti di terrorismo islamico o di altra natura.

LEGGI ANCHE —> Coronavirus, la toccante lettera di una bimba: “Spero che tutto finisca presto”