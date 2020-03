Coronavirus, l’annuncio: “Diffusione questa settimana in Europa”

Coronavirus, la diffusione della malattia in costante aumento: secondo l’esperto, il virus si diffonderà nel resto d’Europa nei prossimi giorni

Sono saliti a 1835 i contagi da coronavirus in tutta Italia, stando ai dati diffusi ieri dalla Protezione Civile. Un dato destinato ad aumentare nelle prossime ore e che riguarderà certamente non solo il nostro Paese, ma anche le altre nazioni europee. Sono ad ora circa 90mila i contagi totali nel mondo, il picco massimo diversamente da quanto accaduto in Cina deve ancora essere raggiunto e probabilmente nei prossimi giorni si avrà un’impennata ancora maggiore.

Walter Ricciardi, membro esecutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, si dice certo dell’andamento in crescita del numero dei contagi. “In Europa accadrà quello che è successo da noi – ha spiegato a ‘L’Aria che Tira’, su La7. Il contagio si diffonderà soprattutto in Francia e Germania. Sono paesi che raggiungeranno rapidamente i nostri numeri, le interconnessioni sovranazionali tra i vari casi di contagio sono difficilmente arrestabili nella loro totalità. Da noi, sarà invece una settimana molto importante. Sapremo se siamo riusciti a evitare il contagio in altre regioni differenti da quelle colpite inizialmente. Sul contenimento in generale delle regioni colpite per prime, dovremo aspettare di più, almeno due settimane per avere un campione di riferimento esaustivo. Casi di Pomezia? Le misure di contenimento vanno un po’ oltre. Sarebbe importante rintracciare persona per persona i contagiati o comunque le persone entrate in contatto, invitarli all’autoisolamento e poi controllare la situazione”.

