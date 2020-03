Coronavirus, neonato in isolamento a Bergamo: le sue condizioni

Coronavirus, neonato positivo a Bergamo. Nella città lombarda aumenta il numero di infetti.

Il Coronavirus continua a destare preoccupazioni: la situazione a Bergamo è alquanto allarmante. Non si arresta l’avanzata del nuovo virus. Il numero di infettati sta crescendo ore dopo ore e al momento si annoverano 372 positivi al tampone. Tra questi, c’è anche un neonato di pochi giorni che è in rianimazione al Papa Giovanni XXIII. L’ospedale è sicuramente sotto pressione, con 126 ricoveri. Per questo motivo la regione ha deciso di designare il Seriate come ospedale di riferimento per l’emergenza. Inizialmente si parlava di una neonata, invece ad essere ricoverato è un bambino di pochissimi giorni. La situazione è alquanto rara dal momento che gli esperti hanno affermato che i bambini hanno una capacità di ricoverare il polmone migliore di quella degli adulti. La Lombardia è sicuramente la regione con più casi e in cui si trovano diversi focolai come a Lodi e a Cremona: sono già stati effettuati 21mila tamponi. In tutta la regione ci sono 1520 casi positivi. In tutta Italia, invece, ci sono 2263 malati. Il boom di contagi avvenuti a Bergamo è avvenuto in modo simile a a quello di Codogno.

Coronavirus, neonato positivo a Bergamo: ecco le sue condizioni

A Bergamo stanno affrontando una vera e propria emergenza. Stando alle dichiarazioni degli operatori, il neonato è sotto controllo e tutti stanno eseguendo grandi sforzi per curare i pazienti: “Tutti stanno facendo un grosso sforzo e vanno ringraziati. Ci sono guarigioni ma anche diversi casi molto gravi”, ha spiegato il direttore sanitario dell’Asst di Bergamo, Fabio Pezzoli. “C’è un neonato ricoverato in rianimazione la cui prognosi non può essere ancora sciolta”. L’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, ha svelato in conferenza stampa le condizioni del neonato: “Non è in una situazione particolarmente compromessa. Sta in isolamento ma respira autonomamente. Abbiamo fatto il tampone per scrupolo perché aveva delle difficoltà respiratorie”. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni.

