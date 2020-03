Coronavirus, nessuno ne parla: i numeri delle guarigioni nel mondo

Sono oltre 48mila i pazienti guariti dal coronavirus nel mondo su un totale di più di 91mila persone contagiate: in Italia sono 149 su 2036.

Si aggiornano di ora in ora i numeri relativi alla diffusione del coronavirus che ad oggi ha coinvolto 65 Paesi al mondo. Il numero totale delle persone contagiate ad oggi, martedì 3 marzo, è salito oltre i 90mila toccando quota 91.313, mentre le vittime sono 3.118. Si aggiorna anche il bilancio dei guariti che ad oggi è di 48.148, circa 3mila in più rispetto alla giornata di ieri. Attualmente l’Italia rappresenta la terza nazione al mondo, dopo Cina e Corea del Sud, per numero di contagi con 2036 soggetti risultati positivi al Covid-2019, di cui 149 guariti.

Coronavirus, la mappa dei guariti nazione per nazione: sono oltre 48mila nel mondo

È salito ad oltre 90mila il numero dei contagi da coronavirus al mondo con più di 3mila vittime. Questi i dati raccolti ed aggiornati in tempo reale dagli esperti della Johns Hopkins University di Baltimora in una mappa disponibile online. Le statistiche dell’università statunitense tengono conto dei dati forniti da diversi enti mondiali che si stanno occupando dell’epidemia. Tra questi anche l’Oms (Organizzazione mondiale della sanità), Us Cdc (Centro per la prevenzione ed il controllo delle malattie degli Stati Uniti), Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie)ed il China Cdc (Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie della Cina).

Nel dettaglio, il numero di contagi da coronavirus, che ha coinvolto 65 paesi al mondo, ad oggi è di 91.313, di cui 3.118 hanno perso la vita. A fianco del drammatico bilancio, rincuorante è il numero di guariti che ha superato i 48mila (48.148). In Italia, al momento il terzo paese per numero di contagi, sono ben 149 le persone che sono riuscite a guarire dal virus.

Ecco la mappa dettagliata dei guariti ad oggi, 3 marzo, nazione per nazione:

Paese: Contagi – Persone Guarite

Cina: 80.151 – 47.354

Iran: 1501 – 291

Italia: 2036 – 149

Singapore: 108 – 78

Hong Kong: 100 – 32

Giappone: 274 – 32

Tailandia: 43 – 31

Corea del Sud: 5.186 – 30

Malesia: 29 – 22

Germania: 165 – 16

Vietnam: 16 – 16

Francia: 191- 12

Taiwan: 42 – 12

Australia: 31 – 11

Regno Unito: 40 – 8

Stati Uniti: 105 – 7

Canada: 27 – 6

Emirati Arabi: 21 – 5

India: 5 -3

Russia: 3 – 2

Spagna: 120 – 2

Belgio: 8 – 1

Cambogia: 1 – 1

Egitto: 2 – 1

Finlandia: 6 – 1

Israele: 12 – 1

Messico: 5 – 1

Nepal: 1 – 1

Oman: 6 – 1

Filippine: 3 – 1

Sri Lanka: 1 – 1

