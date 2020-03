Coronavirus, nuovo aggiornamento: sale ancora il bilancio delle vittime

Salgono a 2.263 le persone contagiate in Italia dal coronavirus, mentre sono 79 le vittime, 29 in più di ieri. A riferirlo è Angelo Borrelli, il commissario per l’emergenza.

Angelo Borrelli, commissario per l’emergenza coronavirus in Italia e capo della Protezione Civile, ha riportato alcuni minuti fa il bollettino giornaliero in merito all’epidemia. Borrelli ha affermato, come riporta la redazione di Sky Tg24, che i contagi nel nostro Paese sono saliti a 2.263, mentre le vittime sono 79, 27 in più rispetto alla giornata di ieri. Sale anche il bilancio delle persone guarite in Italia che sono attualmente 160, 11 in più rispetto a ieri. Secondo quanto affermato durante la conferenza stampa da Borrelli, il 10% dei malati, ovvero 229, sarebbe attualmente ricoverato in terapia intensiva. Mille, afferma il capo della Protezione Civile, come riporta Sky Tg24, sono invece i soggetti in isolamento domiciliare e 1.034 i ricoverati con sintomi. Le regioni più colpite risultano essere Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, dove si trovano l’88% dei malati.

