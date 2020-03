Coronavirus, divieto di ingresso agli italiani: la lista dei paesi

Ecco un elenco di paesi che hanno vietato l’ingresso agli italiani o hanno imposto restrizioni. Il divieto di ingresso è abbastanza diffuso

Pubblichiamo un elenco di paesi che hanno vietato l’ingresso agli italiani o hanno imposto restrizioni. Ricordiamo che la situazione è in evoluzione. Alcuni paesi potrebbero prendere decisioni improvvise e vietare lo sbarco che era stato autorizzato al momento della partenza. Le informazioni sono aggiornate sulla base dei dati ufficiali del Ministero degli Esteri italiano. In questi paesi gli italiani non possono entrare fino a nuove disposizioni: Repubblica Dominicana, Arabia Saudita, Giamaica, Mauritius, Macao, Turkmenistan, Iraq, Vietnam, Capo Verde, Kuwait, Seychelles. A questi vanno aggiunti Turchia e Israele: Dalle ore 24:00 del 29 febbraio 2020 le autorità turche hanno sospeso le autorizzazioni a tutti vettori di provenienti dall’Italia per nuovi voli destinati al trasporto passeggeri. Le compagnie aeree turche o straniere che organizzeranno voli dall’estero verso la Turchia non dovranno accettare sui propri voli passeggeri che abbiano viaggiato negli ultimi 14 giorni in Italia. I passeggeri in arrivo in Turchia che abbiano viaggiato negli ultimi 14 giorni in Italia e potranno essere respinti alla frontiera. Divieto di ingresso in Israele per tutti i cittadini non israeliani provenienti dall’Italia, ad eccezione di quelli residenti.

Divieto di ingresso e non solo: altre restrizioni

Il Regno Unito aveva imposto una quarantena di quattordici giorni a chi faceva ritorno dalle regioni dell’Italia settentrionale; lo stesso ha deciso la Francia.

Anche in Romania e in Eritrea tutte le persone in arrivo dalla Lombardia e dal Veneto – o che siano stati nelle due regioni italiane negli ultimi 14 giorni – saranno messe in quarantena obbligatoria. La Repubblica Ceca ha riservato delle uscite apposite per i voli dall’Italia con screening specifici e misure igieniche rafforzate. Anche il Paraguay ha intensificato i controlli dei passeggeri in arrivo da Italia e Corea del Sud. In particolare ha ampliato un protocollo sanitario per il Coronavirus già in vigore per i cittadini della Cina continentale.

foto dal web

Leggi anche > Coronavirus, il periodo di picco previsto