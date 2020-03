Elisabetta Gregoraci, che splendore: i fan “senza parole” – FOTO

Elisabetta Gregoraci torna a far sognare su Instagram l’ultimo scatto in intimo della showgirl lascia davvero a bocca aperta

Ha festeggiato poco meno di un mese fa 40 anni, ma nonostante il trascorrere del tempo rimane senza dubbio una delle bellezze italiane più apprezzate. Per Elisabetta Gregoraci le lancette sembrano essersi fermate. La showgirl calabrese, negli ultimi scatti sul suo profilo Instagram, è apparsa molto serena, nonostante l’inizio di 2020 non sia stato esattamente da incorniciare. La polemica legata alla sua mancata partecipazione al dopo-Festival di Sanremo e la crisi con Briatore non sembrano, fortunatamente per lei, scalfirla più di tanto.

Come detto, il profilo Instagram di Elisabetta regala spesso, ai suoi fan più affezionati, foto da ricordare. L’ultimo scatto è una vera e propria perla, da questo punto di vista. Una foto in intimo, che è al tempo stesso sobria e raffinata ma anche estremamente provocante e sensuale. Elisabetta indossa un completo intimo blu cobalto, che fatica a contenere le sue forme molto generose. La vestaglia trasparente da’ un tocco di classe all’immagine e contemporaneamente fa viaggiare la fantasia, creando quell’effetto vedo-non vedo che da sempre stuzzica l’immaginario maschile. Se poi di uno scatto del genere è protagonista la bellissima Elisabetta, il gioco è fatto. Numerosissimi i commenti alla foto, in cui più di un follower ha dichiarato apertamente di essere rimasto ‘senza parole’, anche citando la famosa canzone di Vasco Rossi. Non si può che essere totalmente d’accordo, ulteriori commenti sarebbero superflui.

