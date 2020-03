Galles, medici tardano a somministrare antibiotico: muore bimbo di pochi mesi

Secondo un’inchiesta, Lewys Crawford, un bambino di 3 mesi, sarebbe morto a Cardiff per una sepsi poiché i medici avrebbero somministrato solo dopo ore un antibiotico.

Un bambino di 3 mesi sarebbe morto per una sepsi perché i medici avrebbero aspettato più di sei ore per somministrargli un antibiotico. Questo è quanto sarebbe emerso dall’inchiesta sul decesso di Lewys Crawford, il bimbo deceduto all’Ospedale Universitario del Galles a Cardiff il 22 marzo dello scorso anno. Il bimbo, come emerso successivamente, soffriva di meningite meningococcica ed era ad alto rischio di sviluppare una sepsi.

Cardiff, medici tardano nel somministrare antibiotici ad un bambino: muore bimbo di soli 3 mesi

Emergono nuovi dettagli in merito alla morte del piccolo Lewys Crawford, il bambino di 3 mesi morto in ospedale a Cardiff il 22 marzo 2019. Il piccolo, come emerso successivamente, era affetto da meningite meningococcica ed era ad alto rischio di sviluppare una sepsi. Secondo quanto ricostruito nel corso di un’inchiesta, come riporta il tabloid britannico Daily Mail, i genitori, Kirsty Link e Aidan Crawford, dopo aver notato che la temperatura del bimbo si era alzata, hanno deciso di portarlo presso l’Ospedale Universitario del Galles.

I coniugi sarebbero giunti presso il nosocomio gallese intorno alle 20, ma i primi antibiotici sarebbero stati somministrati al piccolo solo alle 3 circa, oltre 6 ore più tardi. Poco dopo, le condizioni di Lewys sono peggiorate ed i medici, riferisce il Daily Mail, hanno disposto il terapia intensiva. Nonostante i tentativi dei medici, però, il bambino è deceduto la sera del 22 marzo a causa di una setticemia meningococcica del gruppo B.

L’inchiesta sul decesso avrebbe dimostrato che il bimbo sarebbe potuto sopravvivere. Vi sarebbero state, difatti, “numerose opportunità mancate per somministrare i farmaci al bambino” che avrebbero “contribuito alla morte di Lewys“. Gli inquirenti hanno concluso, riporta il Daily Mail, che il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali a cui avrebbe contribuito la “negligenza” dei medici descritta come un “grave fallimento“. I dirigenti dell’ospedale in seguito all’inchiesta si sono scusati con i familiari del bambino aggiungendo che verranno presi dei provvedimenti. Il padre di Lewys ha commentato: “Mi sono incolpato per sette o otto mesi pensando ‘Cosa avrei potuto fare?’ Cosa mi è sfuggito?’ Ma ora so di aver fatto tutto il possibile per lui al momento giusto“. “Vogliamo assicurarci che i fallimenti verificatisi con Lewys -ha aggiunto la madre del bambino, come riporta il Daily Mail– non si ripetano più“.

