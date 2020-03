Ancora un ottimo risultato per Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni è in crescita. I numeri del sondaggio realizzato per Enrico Mentana la premiano

Ancora un grande e importante risultato per Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni è in netta crescita. La leader di centrodestra continua ad incassare consensi e a portare in alto il suo partito. È questo uno dei dati più rilevanti che emergono dal sondaggio di Swg realizzato per il TgLa7 diretto da Enrico Mentana.

Fratelli d’Italia crescere ancora portando a casa il 12,1 per cento dei consensi. Una percentuale che si attesta ad un +0,8 per cento rispetto alla stessa ricerca condotta la scorsa settimana. In pochi giorni, infatti, la Meloni è riuscita a crescere di quasi un punto percentuale sull’indice di gradimento. Un vero exploit per Fratelli d’Italia.

Al fianco della Meloni si colloca, seppur in maniera minore, Silvio Berlusconi. Il suo partito, Forza Italia, porta a casa l’approvazione del 5,7 per cento con un +0,3. Sulla stessa linea il Movimento 5 Stelle che registra una percentuale di crescita uguale a quella di Forza Italia detenendo però il 13,7 per cento dell’approvazione.

Giorgia Meloni in crescita, già Lega e Pd

Quello che cala invece nel sondaggio di Swg è Matteo Salvini con il suo partito, la Lega. Mentre Giorgia Meloni è in crescita, il Carroccio e il suo leader frenano con i consensi. Questo però non intacca il suo primato. La Lega, infatti, rimane comunque il primo partito, scelto dal 30,9 per cento con una discesa, rispetto alla precedente ricerca, di un -0,4 per cento.

In perdita anche il Partito democratico di Nicola Zigaretti che come la Lega subisce una lieve flessione di 0,2 punti percentuali. Nonostante questo rimane comunque il secondo partito in Italia attestandosi poco sotto il 20%, con un indice del 19,9%.

Perde consensi anche il partito di Matteo Renzi. Italia Viva si attesta al 3,2% salutando oltre mezzo punto percentuale (-0,6%).

