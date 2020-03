Grave lutto per Rocco Siffredi, il triste annuncio sui social: “oggi p il giorno più triste della mia vita dopo la morte di mia madre”.

Grave lutto per Rocco Siffredi che, su Instagram, ha annunciato la morte di di Gabriele Galetta, cugino, ma anche amico dell’attore. Rocco era molto legato al cugino a cui ha dedicato un lungo e toccante messaggio.

Rocco Siffredi, l’addio al cugino Gabriele: “ Gesù se l’è ripreso lasciando un vuoto inestimabile.. e una tristezza unica”

E’ un giorno difficile per Rocco Siffredi che ha condiviso su Instagram il dolore per la morte del cugino Gabriele la cui scomparsa ha lasciato in lui un vuoto inestimabile.

“Oggi è la giornata più triste dalla morte di mia mamma 15 marzo 1991…

Il grande Gabriele mio cugino il mio più grande amico il mio più grande sostenitore il mio più grande Fans la mia più grande fonte d’ispirazione la persona che mi ha reso tutto quello che sono oggi l’uomo che amava più di tutti il mio mondo l’uomo che non si è mai risparmiato l’ideatore dell’Accademia l’amico di tutti l’uomo dal cuore d’oro!!!

Qualche ora fa’ Gesù se le’ ripreso lasciando un vuoto inestimabile.. e una tristezza unica.

Nayeli la moglie Nora e Rayan i figli vi sarò sempre vicino…”, ha scritto.



In un post successivo, Siffredi ha aggiunto: “Gaby grazie per tutti i bellissimi anni insieme..

30 anni di pura Passione Umiltà e Ironia!!! Non ti perdono questo brutto scherzo solo perché so’che da lassù sarai sempre con noi mentre giriamo e ci guiderai nel divertimento e fun come hai sempre fatto.. Un abbraccio grande da tutti i ragazzi della Academy”.

“Sono addolorata per la tua perdita! Personaggio unico e indimenticabile. Mi spiace moltissimo”, “mi dispiace tanto”, “sincere condoglianze”, “Quando se ne va un vero amico, una parte di noi vola via con lui. Condoglianze sincere”, scrivono i fans.