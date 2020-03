In Italia non manca il lavoro bensì i lavoratori. Questa è la conclusione cui ciclicamente giunge chi si accinge a valutare i dati: c’è un rapporto difettoso nel nostro paese tra domanda e offerta di lavoro.

A chiarire il fenomeno è sempre il Sistema Excelsior di Unioncamere.

Quest’anno si aggiunge uno studio inedito di Manpower Group secondo cui i dati del sistema Excelsior sono addirittura ottimistici, come spiega a La Repubblica Riccardo Barberis , ad di Manpower per l’Italia: “L’Italia si conferma anche quest’anno tra i Paesi con il più elevato talent shortage al mondo, il 47% delle aziende non riesce a reclutare talenti con le giuste competenze, un dato che raggiunge l’84% nelle organizzazioni con più di 250 occupati“. In una classifica che compara il dato in tutto il mondo siamo al terzo posto, insieme a Stati Uniti, Messico, Svezia, Finlandia, Ungheria e Slovenia.

A sentire il peso di questo dato è in primis il mondo della formazione (regionale) per il quale sono stati spesei 2,4 miliardi di euro nel 2018.

Il lavoro più richiesto secondo Manpower

Prosegue Barberis, in un’intervista pubblicata su La Repubblica, con riguardo alle figure ricercate e non reperite: “Tutte in ambito tecnico, elettrico, ingegneristico e meccanico, ma c’è carenza anche di personale medico, finanziario, informatico e di vendita per fare fare alcuni esempi importanti. E in un contesto di forte trasformazione tecnologica diventa dunque fondamentale per le aziende investire in formazione per rinnovare le competenze e cercare di attrarre talenti, ascoltando anche i bisogni delle persone, che mutano”.

Nota importante relativamente alle professioni sanitarie: i professionisti del settore sanitario maggiormente ricercati sono quelli coinvolti nella cura degli anziani. Il fenomeno è ovviamente dovuto all’invecchiamento della popolazione italiana e mondiale.

Non sono invece ricercati gli avvocati, i project manager e gli operatori di call center in quanto l’elevato tasso di automazione ha determinato una maggiore sostituibilità di queste figure.