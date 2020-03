Le Donatella hanno pubblicato su Instagram uno scatto in costume assolutamente da vedere.

Giulia Provvedi e Silvia Provvedi sono due gemelle che hanno dato vita ad un duo musicale e hanno assunto il nome d’arte di “Le Donatella” durante il talent show X Factor. Le due vincitrici dell’Isola dei famosi del 2015 hanno un profilo Instagram ufficiale e hanno un grosso numero di seguaci: sul noto social network possono annoverare circa 1.2 milioni di followers. Le due giovani artiste hanno partecipato a diversi talent show come Dance Dance Dance su Fox in cui si sono classificate al secondo posto mentre alla terza edizione del Grande Fratello Vip Giulia è stata eliminata durante la tredicesima puntata mentre Silvia ha conquistato il terzo posto. Le due sorelle amano condividere i loro scatti e i loro momenti con i propri fan. Le ragazze classe ’93 trovano sempre il modo per farsi ammirare e per mettersi in luce. Nelle ultime ore, le Donatella hanno pubblicato su Instagram uno scatto in costume.

Leggi anche –> Miriam Leone Instagram| Il vestito scoppia | “Sensualità esplosiva” FOTO

Le Donatella pubblicano uno scatto bollente su Instagram: ecco la foto

La foto, pubblicata su Instagram, mostra le due sorelle in costume che si tengono per mano. Entrambe mettono in risalto le loro splendide forme. I fan saranno di sicuro impazziti guardando lo scatto. La foto non è nuova poiché Silvia non era ancora incinta. La ex di Fabrizio Corona fa coppia attualmente con Giorgio De Stefano. Scorrendo il profilo delle due gemelle, si possono scorgere diverse foto molto belle in cui le due donne mettono in risalto la loro bellezza e i loro corpi. Gli scatti provocanti non sono sicuramente nuovi ma in quest’ultima foto pubblicata Giulia e Silvia hanno sicuramente fatto il giro del web.

Visualizza questo post su Instagram 👭🐻🔗❤️ Un post condiviso da LeDonatella • SHOWGIRLS👯• DJ🎧• (@ledonatellaoff icial) in data: 2 Mar 2020 alle ore 6:46 PST

Leggi anche –> Sabrina Salerno, lo scatto provoca i fan su Instagram- FOTO