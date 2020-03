Matrimonio a prima vista Italia: cosa accadrà nell’edizione 2020

Matrimonio a prima vita Italia, tutto quello che c’è da sapere sull’edizione 2020. Otto puntate più uno speciale, casting sempre aperti.

Prime indiscrezioni sull’edizione 2020 di Matrimonio a prima vista Italia, il format in cui degli sconosciuti accettano di sposarsi partecipando a quello che è un vero e proprio esperimento antropologico. A formare le coppie sono degli esperti che, in base alle esperienze di vita e al carattere, selezionano i single formando poi le coppie. Cosa accadrà, dunque, nella nuova edizione di Matrimonio a prima vista Italia? Andiamo a scoprire tutto.

Matrimonio a prima vista Italia 2020: otto puntate più uno speciale

I casting di Matrimonio a prima vista Italia sono sempre aperti. Come fa sapere Tv Blog, per la nuova edizione, hanno partecipato 6.000 persone di cui l’80% donne e il 20% uomini. L’età di chi ha partecipato ai casting è tra i 25 e i 50 anni, ma secondo quanto fa sapere Tv Blog, ai casting avrebbero partecipato anche degli over 60. Inoltre, la paggior parte dei partecipanti arriva dalle regioni del Nord. Per partecipare ai casting collegatevi al sito ufficiale del programma e compilare l’apposito form.

La nuova edizione, secondo le prime indiscrezioni riportate da Tv Blog, sarà formata da otto puntate più uno speciale che racconterà cos’è accaduto alle coppie dopo. Come sempre, ci saranno diverse fasi del programma. La prima porte sarà dedicata alla scelta dei single, alla formazione delle coppie, alla celebrazione dei matrimoni e ai viaggi di nozze.

La seconda fase, invece, sarà dedicata alla vita quotidiana delle coppie che si ritroveranno a convivere e ad affrontare quelli che sono i problemi che ogni coppia affronta. Nella terza fase, infine, ogni coppia dovrà svelare la propria decisione ovvero se portare avanti l’impegno matrimoniale oppure avviare le pratiche per la separazione.

Nello speciale, poi, i protagonisti racconteranno cos’è successo nei mesi successivi.