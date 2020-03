Suora scopre per caso di essere incinta | Doppio “scandalo” in Sicilia

Sta facendo discutere la notizia di una suora incinta che lo ha scoperto casualmente una volta portata in ospedale per il persostere di dolori addominali

Sta destando un certo clamore una notizia, ormai giunta anche su diversi quotidiani italiani. Stiamo parlando del caso di una suora incinta che avrebbe scoperto in maniera del tutto casuale di essere in stato interessante. Fino a quel momento infatti la donna credeva di essere in preda a dei dolori addominali.

Quella che a un primo sguardo sembra essere solo la solita barzelletta, anche di vecchia data, è in realtà un fatto vero e proprio. Nei giorni immediatamente precedenti alla scoperta, la sorella di trovava ospite in un convento di Militello Rosmarino sui Monti Nebrodi, in provincia di Messina. La suora, trasportata d’urgenza in ospedale a causa dei forti e persistenti dolori addominali, a seguito di un’ ecografia ha ricevuto la “diagnosi”. Nessuna malattia, se non il fatto di essere in attesa di un/a figlio/a.

Suora incinta, poco tempo prima un caso analogo sempre in Sicilia

La Curia locale ha confermato la notizia che ovviamente ha creato un certo imbarazzo. La donna, di origini africane, era di ritorno dal suo Paese natale. Nel comunicato dell’ordine religioso si legge che la futura mamma potrà lasciare i voti per così poter adempiere pienamente al suo ruolo di madre. Che il fatto abbia suscitato sconcerto nella comunità di 1.200 abitanti lo ha confermato anche il sindaco del paese siciliano, Salvatore Riotto. Sempre in Trinacria è avvenuto un fatto analogo.

Questo caso però ha riguardato una madre superiora di un Istituto nel Ragusano. Anche stavolta protagonista è stata una suora di origini africane. La sorella, originaria del Madagascar, era appena tornata da suo Paese natio, proprio come nel caso della suora di Militello Rosmarino. La Diocesi, analogamente a quanto accaduto nel Messinese, ha sciolto i voti alla donna per permetterle di dedicarsi appieno al nascituro. Due vicende in rapida successione ed a pochi chilometri di distanza, di cui certamente le comunità siciliane ed il Vaticano avrebbero fatto a meno.

