Che strumento ti piace di più? Scegline uno in questo piacevole test psicologico e vedi se sei davvero quel tipo di persona in base alle possibili risposte.

Il test psicologico di oggi vi chiede di scegliere uno tra gli strumenti musicali proposti. Potete indicare la vostra preferenza in base a qualsiasi motivazione. Magari perché siete specializzati nel suonare proprio quello. Oppure perché semplicemente ne apprezzate meglio le melodie dal quale le stesse traggono origine. E questo è un altro esempio di metodo attraverso il quale capire il sostrato comportamentale e psichico di un individuo procedendo con un qualcosa che può sembrare all’apparenza come una sorta di svago. Lo è, difatti, ma con l’innegabile pregio di potere fare da strumento per capire quali sono le particolari inclinazioni interiori di questo o quel soggetto. Un test psicologico serve proprio a questo: mostra le qualità ed i difetti di una persona senza essere invasivo. E molte discipline si basano su questo curioso aspetto di comprendere le attitudini umane.

Test psicologico, ci sono quattro possibili scelte

Che strumento avete scelto voi? Confrontate poi le vostre risposte.

Sassofono. Siete molto pratici e concreti. Proprio come il suono scaturito da questo strumento, sapete farvi sentire ed apprezzare, mantenendo il più delle volte il controllo della situazione. Vi gettate con coraggio in qualsiasi situazione, sia in ambito lavorativo che sentimentale. E siete anche onesti. Non amate i compromessi.

Violino. Esprimete sensibilità e dolcezza, siete dei teneri per natura e vi contraddistinguete anche per la vostra calma innata. Difficilmente perdete la pazienza, anche quando sarebbe inevitabile alzare la voce. Infine siete dotati anche di un intuito pressoché infallibile. Impossibile non amarvi.

Pianoforte. Questo strumento musicale è indice di creatività e di estro. Siete molto eclettici in ogni situazione, dotati di fascino ed al contempo di grazia. Ma non peccate nemmeno in risolutezza. Caparbi come pochi, difficilmente sbagliate qualcosa.

Flauto. Dotati di un animo puro, sapete emergere tra la massa proprio come fa questo strumento in un coro. Certamente è meno suonato e praticato di molti altri. Ed allo stesso modo voi risultate altrettanto originale, specialmente nel campo affettivo. Vi curate molto degli altri sia per quanto riguarda il cuore e l’anima che il corpo.

