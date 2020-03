Tradisce la moglie con la suocera, la reazione della donna è stupefacente

Il mondo del web è pieno di storie alquanto clamorose. Lauren ha deciso di raccontare la sua storia surreale. La donna aveva finalmente sposato l’uomo della sua vita ed era partita con lui per andare in viaggio di nozze. Era l’agosto del 2004 e fin qui nulla di strano. Con la coppia, però, in luna di miele c’era anche la mamma della sposa. La suocera aveva infatti deciso di regalare una ingente somma per i novelli sposi da destinare per un meraviglioso soggiorno nella contea di Devon. Il viaggio di nozze, stando al racconto della donna, era stato fantastico ma la donna non immaginava che il suo compagno continuava a tradirla proprio con sua madre. A scoprire il misfatto è stata la sorella della sposa, nonché cognata dell’uomo, guardando alcune conversazioni sul cellulare della madre. L’epilogo della storia non poteva che essere il divorzio.

Tradisce la moglie con sua suocera, la reazione inaspettata della donna

Tutte le coppie sognano il matrimonio per coronare la loro storia d’amore. Nell’immaginario collettivo, dopo le nozze si sogna una vita felice come nelle favole. La storia surreale di questa donna avrà sicuramente sconvolto tutti gli innamorati e non. La vicenda ha avuto anche altri risvolti. Lauren ha svelato che la madre è successivamente rimasta incinta e i protagonisti della vicenda hanno continuato a litigare. Negli ultimi tempi, però, la donna ha superato il suo dolore e ha reagito in modo sorprendente, perdonando sua madre e il suo ex marito e andando addirittura al loro matrimonio. “Mi era caduto il mondo addosso. C’è voluto molto tempo per superare il tutto, ma poi ho deciso di andare anche al loro matrimonio. L’ho fatto per il bene della famiglia ma la fiducia non la riacquisterò mai del tutto”. Oggi Lauren ha un nuovo compagno e sta per mettere alla luce il suo quarto figlio. La donna ha deciso di mantenere buoni rapporti con la sua mamma.

