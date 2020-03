Vasco Rossi affida a Facebook una confessione a cuore aperto: il noto cantante ha, infatti, pubblicato un lungo post in cui ha parlato della propria vita e della propria carriera.

Un post che il sapore più di una confessione più che di una mera riflessione quello pubblicato da Vasco Rossi sul proprio profilo Facebook. Il noto cantante di Zocca, piccolo paesino in provincia di Modena, si è affidato al potente mezzo del social per parlare della propria vita. Un bilancio di come il successo abbia influito sulla sua quotidianità che al lettore, fan o meno, lascia importanti spunti di riflessione. Soprattutto oggi dove la corsa alla fama è un anelato punto di arrivo.

Vasco Rossi ed il suo post su Facebook: “Rimango un emarginato, lo ripeto sempre. Emarginato di lusso, ma sempre emarginato“

“È cosi. Rimango un emarginato, lo ripeto sempre. Emarginato di lusso, ma sempre emarginato“. Con queste parole Vasco Rossi apre il suo lungo post pubblicato su Facebook. È questo l’inizio di una lunga considerazione del Blasco su come il successo abbia stravolto la sua esistenza, e non solo in termini positivi. “All’inizio essere famosi era molto divertente, perché la vivevo come una conferma che esistevo. I primi successi mi diedero l’illusione di aver risolto tutti i problemi. Poi sono arrivati i prezzi da pagare “. Perché c’è sempre un prezzo da pagare, non si sfugge alla legge del destino. Eppure Vasco è onesto quando prosegue dicendo: “Ma come potrei lamerntarmi? Sarei un pazzo, anche perché la popolarità è la conferma del valore delle cose che hai fatto “. Ma è altrettanto sincero quando parla della contrapartita per aver toccato la vetta: “Mi spiace solo non poter camminare per strada, entrare nei negozi, entrare in un locale tranquillamente“.

Ed è qui che parte il flusso di coscienza dai tratti introspettivi. Vasco fa una considerazione non di poco conto su cui tutti dovrebbero riflettere: “Tutti mi conoscono ma io non conosco nessuno, perché ogni rapporto è comunque falsato, capisci? Mi pesa. Mi pesa da morire. Ogni tanto parto e vado all’estero, dove non mi conosce nessuno. E li mi mescolo alla gente e sto bene“.

Vasco Rossi: “Il successo tende a forzarti la mano”

Ed allora, prosegue: “Mi chiedo come possano sentirsi Bono, Dylan o Mick Jagger. Io ho bisogno della gente, il palco da solo non basta, il rock forse ti salva la vita all’inizo ma non per sempre, perché – afferma il cantante emiliano nel suo post- quando si spengono le luci, il concerto finisce, il disco esce e la gente smette di acclamarti, tu torni a essere quello che sei“. Non esiste rosa senza spine, il successo distorce la realtà: “Il successo tende a forzarti la mano, a far crescere dentro te la sensazione che tu esista nel mondo in cui ti vede la gente. Ma è sbagliato, perché – prosegue il cantante- se credi a queste cose, allora devi accettarne anche le conseguenze: che tu esisti solo se c’è qualcuno che ti vede. E quando non ti vede nessuno? Ti ammazzi? Per fortuna, questi ragionamenti, queste aberrazioni – vogliamo chiamarle cosi? – non influenzano la composizione” .

Vasco, con l’esperienza dei suoi anni, conclude dicendo: “Quando scrivo, ho una sola certezza: quello che hai fatto prima non conta nulla, perché nel rock non esiste la riconoscenza. Non esistono meriti pregressi che ti facciano star comodo. Se tu smetti di fare grande musica, non è che la gente continua a seguirti solo perché una volta la facevi“.

Vasco Rossi è stato e continua ad essere uno degli artisti italiani più stimati. Ha accompagnato molte generazioni con la sua musica. Un po’ fuori dai classici schemi all’inizio la sua musica, ma che poi è divenuta il suo marchio distintivo. Se si sente la sua voce in radio, lo si riconosce. Se si legge un suo testo lo si riconosce. Eppure anche i grandi artisti, quando le luci dei riflettori si spengono, tornano ad essere un po’ più umani e meno semidei. Con le loro paure, le loro incertezze. I loro rammarichi ed i loro rimpianti. Una vita trascorsa sul palcoscenico ha un prezzo da pagare e Vasco Rossi sa quanto gli è costato.

