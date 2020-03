Christian De Sica è irriconoscibile: i fan sono preoccupati – FOTO

Christian De Sica è uno degli attori italiani più amato dal pubblico. Il romano, però, negli ultimi tempi ha subito una profonda metamorfosi.

Christian De Sica, figlio del grande Vittorio, è uno degli attori italiani più conosciuti al pubblico. Il romano ha iniziato a far parte di film fin dagli anni ’70, raggiungendo la consacrazione nel 2000 quando ha iniziato a lavorare ai celebri “Cinepanettoni” dei Neri Parenti. Sono sicuramente indimenticabili le sue performance al fianco di Massimo Boldi in pellicole come Body Guards – Guardie del corpo, Natale sul Nilo, Natale in India, Merry Christmas. Dopo una separazione di circa 13 anni, i due amatissimi comici sono tornati a lavorare insieme in “Amici come prima”, pellicola del 2018. L’attore, negli ultimi tempi, è notevolmente cambiato e avrà sicuramente lasciato i fan a bocca aperta. Nella sua ultima apparizione nel film “La mia banda suona il pop”, l’attore è apparso con un look alquanto diverso: appesantito e con i capelli ricci.

Leggi anche –> La delusione per i fan: un noto attore non si lava i capelli

Christian De Sica irriconoscibile: il cambiamento dell’attore

Christian De Sica ha sempre “indossato” i panni di uomini ricchi e donnaioli. Nelle sue ultime apparizioni, tuttavia, l’attore romano ha iniziato ad interpretare personaggi definiti “poracci”. Qualche tempo fa, il classe ’51 ha provato a scherzare: “Ultimamente non faccio più il figlio di un industriale o un figlio di papà. Faccio dei poracci. La verità è che sono invecchiato e sono ingrassato e quindi mi travesto”. L’attore ha dunque spiegato il suo cambiamento con una vena scherzosa che lo ha sempre caratterizzato. I fan avranno sicuramente notato il suo cambiamento d’aspetto. Il tempo passa sicuramente per tutti ma De Sica è pronto per arricchire ancora di più la sua straordinaria carriera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Christian de Sica (@christiandesica35official) in data: 20 Feb 2020 alle ore 1:42 PST

Leggi anche –> Gli anni più belli, le dichiarazioni di Emma Marrone emozionano il web