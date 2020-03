È partita dalla Cina una raccolta fondi online per aiutare l’Italia a fronteggiare l’emergenza coronavirus. Il sindaco Appendino ringrazia

La Cina scende in campo a sostegno dell’Italia che in queste settimane si trova a fronteggiare l’emergenza coronavirus. Una campagna di solidarietà è partita dalla Cina orientale per aiutare il nostro Paese a combattere l’epidemia dovuta alla diffusione del Covid-19. Si tratta di una raccolta fondi online per sostenere l’Italia. L’iniziativa è partita da Wenzhou, la città che ospita centinaia di migliaia di cinesi nati all’estero e da cui proviene la maggior parte della comunità cinese di Prato.

Oltre alla raccolta fondi anche diverse aziende della provincia dello Zhejiang si sono unite all’iniziativa con la donazione di diversi materiali necessari a prevenire la diffusione del Covid-19.

Sarà Torino la città che accoglierà tutti i materiali spediti che dalla Cina arriveranno in Italia. Nel nostro Paese arriverà un carico di 2.600 paia di occhiali protettivi, per un valore di 200 mila yuan (circa 28.690 dollari). I pacchi contenenti i prodotti delle aziende locali e donati dall’associazione degli ottici di Wenzhou sono stati spediti il primo marzo via aereo.

Coronavirus, la sindaca Appendino ringrazia la Cina

È stata la sindaca di Torino Chiara Appendino a ringraziare la Cina per l’iniziativa di solidarietà che ha attuato per aiutare l’Italia a combattere il coronavirus.

“Ci tenevo a ringraziare la comunità cinese per questo gesto, che forse nei giorni scorsi ha avuto poca visibilità” ha scritto su Facebook il primo cittadino di Torino. Nel suo post la Appendino ha aggiunto: “L’associazione nuova generazione italo cinese, Angi, a nome dell’associazione Wenzhounesi Uniti nel mondo e Giovani Wenzhounesi, ha donato all’Unità di Crisi della Regione Piemonte 6mila guanti monouso, 1900 mascherine, 660 occhiali protettivi e 30 tute monouso”.

“Ancora una volta la comunità cinese – ha continuato il sindaco – si dimostra parte integrante della nostra”. Il popolo cinese ha dato “supporto ove possibile e dimostrando grande sensibilità e generosità, in particolare in questo momento storico” ha aggiunto.

In conclusione la Appendino ha ribadito tutta la gratitudine italiana: “A tutti loro, a nome mio e della Città di Torino che rimane unita, un sentito ringraziamento”.

