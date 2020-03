Coronavirus | la decisione definitiva del Governo sulle scuole

Il Governo ha varato ufficialmente un provvedimento che riguarda le scuole di ogni ordine e grado in relazione alla situazione Coronavirus Italia.

Sulla situazione Coronavirus scuole, il Governo ha reso noto in via ufficiale di avere disposto la chiusura delle stesse su tutto il territorio nazionale. E sarà così fino alla metà di marzo. Resteranno deserte per Coronavirus quindi le scuole di ogni ordine e grado, da quelle dell’infanzia fino alle università. La decisione è arrivata in seguito alla riunione svoltasi quest’oggi dagli esponenti principali dell’Esecutivo Conte a Palazzo Chigi. Il via a questo provvedimento sarà operativo da giovedì 5 marzo 2020 ed è arrivato dopo una consultazione con esperti facenti parte di una apposita commissione scientifica. La stessa aveva consigliato la sospensione per un mese di tutti gli eventi sportivi lungo tutto il territorio italiano.

Coronavirus scuole, tutto chiuso fino alla metà di marzo

Intanto ci sono anche altri effetti legati al Coronavirus, e tutti negativi. Il viaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, previsto in origine dal 10 al 12 marzo in Mozambico è stato rinviato. Ed il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha fatto sapere di essersi posto in auto-isolamento. Sono a rischio anche gli eventi previsti per domenica 8 marzo in occasione della Festa della Donna. Il Governo deve anche necessariamente coordinarsi con le Regioni per evitare che ogni Ente locale prenda delle decisioni in autonomia. Servono chiarezza e decisione nelle azioni da intraprendere, anche per comunicare i giusti sentimenti di certezza ai cittadini.

