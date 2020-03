Coronavirus | “Disinfettate gli smartphone per stare al sicuro”

Coronavirus smartphone: i nostri moderni telefoni cellulari rappresentano un vero e proprio serbatoio di germi. Cosa bisogna fare.

La situazione Coronavirus ha portato molti enti ufficiali a diramare dei consigli da seguire. Questo allo scopo di arginare ogni possibile rischio di finire contagiati. Quello di lavarsi le mani accuratamente e più volte al giorno rappresenta ad esempio un gesto dal quale non si dovrebbe trascendere. Ma questo vale anche in condizioni di normalità. Comunque sia, in diversi hanno preferito fare scorta di prodotti disinfettanti, allo scopo di detergere sé stessi ma anche le superfici e gli oggetti con i quali si viene maggiormente a contatto nel corso del giorno. E proprio tra gli oggetti di maggiore utilizzo spiccano gli smartphone. Gli esperti suggeriscono di sottoporli ad una adeguata opera di disinfestazione con cadenza quotidiana.

Coronavirus, smartphone “ricettacolo di germi. Vanno disinfettati spesso”

“Sono dei veri e propri ricettacoli per germi, batteri ed altri. Ed anche il Covid-19, responsabile del Coronavirus, può attecchirvi”, fa sapere il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica delle malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e presidente della Società italiana terapia anti-infettiva (Sita). Il luminare parla ad Adnkronos salute. “Circa il 90% delle persone, ed in particolare i più giovani, non sottopone mai ad adeguate misure di pulizia il proprio telefono cellulare. Eppure ci vorrebbe davvero poco, ad esempio una passata di Vetril con un panno umido. L’alcol denaturato non è un disinfettante, bensì funge da batteriostatico. Non serve ad uccidere i germi, contribuisce solamente ad essiccarli per poco tempo. Invece per ottenere un risultato drastico occorre dell’alcol etilico al 70%, che elimina ogni corpo estraneo in maniera efficace”.

