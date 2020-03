Coronavirus e le scuole: drastica decisione del Governo in arrivo

Il Governo italiano starebbe valutando l’ipotesi di chiudere le le scuole in tutte le Regioni per quindici giorni a causa dell’emergenza coronavirus.

A causa dell’emergenza coronavirus, il Governo, attualmente riunito in un vertice a Palazzo Chigi, starebbe valutando l’ipotesi di chiudere le scuole in tutte le regioni d’Italia per quindici giorni già da domani o, al massimo, da lunedì. Se dovesse essere confermata questa ipotesi, a dare l’annuncio, come riporta la redazione di Repubblica, sarebbe il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, già nel pomeriggio di oggi durante l’incontro con le parti sociali, in programma a Palazzo Chigi.