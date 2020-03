Coronavirus , le condizioni di salute di Sepulveda

Coronavirus, come sta Luis Sepulveda? La moglie: “ancora nessun progresso”. I portoghesi: “non ha preso il virus in Portogallo”.

Come sta lo scrittore Luis Sepulveda contagiato dal coronavirus insieme alla moglie? A svelare le condizioni dello scrittore che le autorità spagnole hanno definito gravi è la moglie che ha svelato che non ci sono ancora miglioramenti.

Luis Sepulveda contagiato dal coronavirus, parla la moglie: “ancora nessun progresso”

Luis Sepulveda, ricoverato da sabato nel reparto di terapia intensiva del Central University Hospital of Asturias ( HUCA ) di Ovie dopo essere stato contagiato dal coronavirus, non dà segni di miglioramento. A svelarlo è la moglie in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Nueva España. “Mio marito non sta progredendo né peggiorando ed è costantemente seguito dai medici”, ha spiegato la donna.

Lei, Carmen Yáñez, poetessa, 66 anni, ricoverata insieme a lui, sta un po’ meglio: “mi fa un po’male la testa, ma eccomi qui, in attesa”, ha spiegato.

Dal Portogallo, nel frattempo, come riporta Blitz Quotidiano, fanno sapere come Luis Sepulveda non sia stato assolutamente contagiato in Portogallo.

“No, guardi, non diciamo sciocchezze! Luis Sepùlveda, lo scrittore 70enne cileno che vive in Spagna, il virus Covir-19 non lo ha assolutamente preso qui in Portogallo, anzi, semmai ce l’ha portato lui. Sia ben chiaro! Quando con la moglie, la poetessa 66enne Carmen Carmen Yáñez Hidalgo, è venuto in auto qui a Póvoa De Vazim dalla Spagna per il festival letterario Correntes d’Escritas, che dura dal 19 al 23 febbraio, hanno alloggiato all’albergo Axis Vermar e lui era già costipato”, si legge su Blitz Quotidiano.

Gli ultimi dati sul coronavirus, nel frattempo, dicono che nel mondo sono arrivate a 3.198 le morti nel mondo, 93.455 i contagi e 50.700 le persone guarite. In Italia, invece, l’ultimo bollettino della Protezione civile dice che ci sono 2706 positivi su tutto il territorio nazionale, 276 guariti e 107 morti con coronavirus.