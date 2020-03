Coronavirus, per quanto tempo vive e resiste sulle superfici

Vediamo per quanto tempo vive e resiste sulle superfici il Coronavirus, virus che ha ormai creato una vera e propria emergenza sanitaria in Italia

Il Governo ha varato un nuovo decreto per cercare di contenere e gestire l’emergenza Coronavirus. Il provvedimento, approvato domenica, prevede la sanificazione dei mezzi del trasporto pubblico attraverso “interventi straordinari“. Si tratta di una disposizione analoga a quanto già previsto in altri paesi con lo stesso problema sanitario. Stiamo parlando di una precauzione.

Si spera infatti che in futuro si sappia con piena certezza per quanto tempo vive e resiste sulle superfici il virus. In linea generale si sa che il Coronavirus, una volta uscito da un organismo, e prima di infettarne un altro resta attivo per un certo lasso di tempo. In questa fase vengono chiamati virioni, in quanto particelle indipendenti. Per quanto riguarda le vie aeree, il Coronavirus si diffonde tramite delle piccole gocce di saliva prodotte nel momento in cui si parla, si tossisce o si starnutisce.

Coronavirus, possibile il contagio toccando le superfici

Le superfici più esposte sono soprattutto quelle toccate più spesso, come maniglie delle porte, pulsantiere degli ascensori o sostegni dei mezzi pubblici. Una volta toccate queste superfici “infette” possiamo essere contagiati ad esempio toccandoci occhi, naso o bocca. Alcuni ricercatori hanno cominciato a compiere dei test è degli esperimenti al fine di valutare quanto resiste il virus all’esterno degli organismi. Non vi è ancora una risposta chiara e univoca. Analizzando però 22 ricerche si è messo in luce che il coronavirus che causa la Sars, “parente” di quello nuovo, può restare attivo fino a 9 giorni su superfici scarsamente porose come metallo, vetro e plastica.

Per quanto riguarda l’attuale Coronavirus, vi è il caso dei contagi registrati all’interno di un tempio buddista a Hong Kong. Nei campioni di maniglie, lavandini ed altri oggetti le autorità sanitarie locali hanno riscontrato la presenza del virus diversi tempo dopo essere state infettate, anche se non si sa precisamente quanto. In tutto questo possono incidere le condizioni ambientali in maniera significativa. Per questo motivo compiere stime precise diventa complicato.

