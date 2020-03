Angelo Borrelli, commissario per l’emergenza coronavirus in Italia, ha riferito che i contagi e le vittime sono saliti rispettivamente a 2.706 e 107.

Il commissario per l’emergenza coronavirus in Italia Angelo Borrelli ha aggiornato il bollettino nella conferenza stampa alla Protezione Civile. Secondo i dati diffusi da Borrelli, come riporta la redazione di Tgcom24, i contagiati ad oggi, mercoledì 4 marzo, sono saliti a 2.706, 443 in più rispetto a ieri, mentre sono 107 le vittime, con un incremento di 28 decessi. In aumento anche il numero dei guariti che ammontano a 276, 116 pazienti in più rispetto a martedì con un incremento del 72,5%, il dato maggiore registrato negli ultimi giorni.

