GFVip, Fernanda fa scalpore: “Ho pensato a come uccidermi”

Di questo GFVip, una delle più amate è sicuramente Fernanda Lessa. Ha conquistato pian piano un pubblico sempre più vasto, grazie alla sua sensibilità e alla sua fragilità che ha colpito veramente tutti. Durante questa settimana è successo un drammatico episodio nella casa: Fernanda e Valeria Marini hanno accusato Antonella Elia di mandare vibrazioni positive. Fernanda in particolare è finita nel mirino per cose in particolari che ha fatto per scrollarsi di dosso queste cattive vibrazioni. Criticata parecchio in puntata per le sue azioni, a Fernanda ha fatto male quello che l’è stato detto.

A Fernanda ha fatto male questo attacco mediatico contro di lei e dopo la puntata si è sfogata con i suoi coinquilini, in lacrime, sottolineando per l’ennesima volta di non essere una strega. “Per un intero anno ho pensato a come uccidermi. Fin da bambina mi dicevano che fossi una strega, perché ero particolare. Avevo amici immaginari e i pupazzi erano gli unici compagni che potessi toccare. Mi facevano muro anche mia madre e mia sorella. Sono stata bullizzata. Andavo in una scuola di borghesi europei, tutti ricchi con gli autisti. Io ero la poveraccia. Ma ora ne sono orgogliosa”.