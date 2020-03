Ines Trocchia incendia Instagram: la modella senza veli – FOTO

Ines Trocchia sale vertiginosamente nella hit parade di Instagram: la modella napoletana posta uno scatto mettendo in mostra curve perfette

Tra le bellezze nostrane più apprezzate su Instagram, sta crescendo notevolmente in popolarità Ines Trocchia. 25 anni, originaria di Nola in provincia di Napoli, la modella è stata spesso protagonista di shooting fotografici di altissimo profilo, come ad esempio con la rivista ‘Maxim’. Personaggio già piuttosto noto agli sportivi, per la sua presenza, in passato, in programmi come ‘Sportitalia’. Non a caso, la stessa Ines ha ammesso di essere stata ripetutamente contattata da diversi calciatori, ma di non aver mai dato adito alle loro avances. “Troppo inaffidabili”, ha spiegato.

La stupenda modella e showgirl partenopea, su Instagram, come detto sta diventando una vera e propria celebrità. E di certo ci mette del suo, con scatti e shooting fotografici a ripetizione con pose a dir poco provocanti. Aggiungendo al tutto le sue forme praticamente perfette, il gioco è fatto. In una delle ultime foto, Ines viene immortalata distesa sul letto, con un buon bicchiere di vino. A coprirla appena, il lenzuolo che però fa intravedere le curve sinuose del suo lato B. E anche il braccio sinistro copre soltanto in parte il suo decolletè, che si intravede lasciando volare la fantasia di tutti i followers.

