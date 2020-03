Maestra positiva al coronavirus: bambini in quarantena

Venti bambini di una scuola elementare di Cattolica (Rimini) sono stati messi in quarantena dopo che una loro maestra è risultata positiva al tampone per il coronavirus.

Una maestra di scuola elementare è risultata positiva al test per il coronavirus. La donna di 54 anni sarebbe un’insegnante di un istituto di Cattolica, comune in provincia di Rimini, che dopo aver effettuato il tampone ha scoperto di essere stata colpita dal virus che si è diffuso nel nostro Paese. Per queste ragioni, le autorità sanitarie, in via del tutto precauzionale, hanno deciso di mettere in quarantena venti bambini di seconda elementare allievi della maestra 54enne. A renderlo noto è stato l’Ufficio di Igiene pubblica dell’Ausl (Azienda Unità Sanitaria Locale) Romagna che ha provveduto a contattare le famiglie dei piccoli alunni della scuola in questione.

Venti bambini di una scuola elementare di Cattolica, comune in provincia di Rimini, sono finiti in quarantena. Il provvedimento, in via precauzionale, è scattato perché una maestra 54enne della scuola in questione è risultata positiva al tampone per il coronavirus. A diramarlo, come riporta la redazione de Il Corriere della Sera, l’Ufficio di Igiene pubblica dell’Ausl (Azienda Unità Sanitaria Locale) Romagna che ha provveduto anche a contattare le famiglie dei piccoli alunni di seconda elementare. L’Ausl ha disposto ha disposto anche l’isolamento per i colleghi della maestra che potrebbero essere in contattato con la donna prima che le scuole fossero chiuse, come disposto dalla Regione sabato scorso. La donna, riporta Il Corriere della Sera, ora si trova ricoverata in condizioni non gravi in ospedale. La quarantena è un provvedimento precauzionale per la tutela della salute dei bambini.

Secondo l’ultimo bollettino i casi risultati positivi al test in Emila Romagna, la seconda regione più colpita dall’emergenza dopo la Lombardia, sarebbero 543, mentre le vittime sono 28. Ad oggi le persone ricoverate sono 256, di cui 26 trasferite in terapia intensiva. Infine sono 234 le persone poste dalle autorità sanitarie in isolamento domiciliare e 6 quelle guarite. Secondo il bollettino fornito dalla Regione, in provincia di Rimini i casi di contagio ad oggi sono 33, 9 in più rispetto alla giornata di ieri.

