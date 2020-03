Coronavirus, la reazione di Vo’ Euganeo: magnifica iniziativa!

Magnifica iniziativa lanciata su Facebook – che ha già totalizzato più di 13mila persone interessate all’evento e 4000 partecipanti, per ripartire

“Appena passerà questa tempesta, fermo restando la necessità di rispettare le indicazioni delle autorità, ci andiamo a riprendere Vo’. Ridaremo vita a questo paesino stupendo! Con le bici, con le vespe e con le moto! Ci aspettano pranzi e cene deliziosi”: con queste parole, gli organizzatori dell’evento “Go to Vo’”, Matteo Menapace, Elena Zorzi, Matteo Turetta e Massimo Minetto, invitano chiunque ne abbia voglia a partecipare all’invasione pacifica di Vo’. E’ un comune italiano di 3 305 abitanti situato in provincia di Padova, sul versante ovest dei Colli Euganei. Da giorni gli abitanti sono bloccati dall’emergenza coronavirus e i commercianti iniziano a contare i danni dello stop. Ma non è detta l’ultima: grazie all’iniziativa lanciata su Facebook – che ha già totalizzato più di 13mila persone interessate all’evento e 4000 partecipanti – si può sperare nella ripresa. “L’idea è semplice – scrivono – invadere pacificamente Vo’ con qualsiasi mezzo, meglio se due ruote! Una volta arrivati in Piazza Liberazione, ognuno andrà mangiare e bere dove preferisce, ma l’importante è coprire il più possibile tutti i fantastici ristoranti del territorio”.

Magnifica iniziativa, parla il promotore

“Quando abbiamo lanciato questa idea ci siamo detti: ‘Ma sì, facciamolo, anche se saremo solo venti o trenta persone daremo comunque una mano al paese’. Non ci aspettavamo questa accoglienza”, spiega Matteo Menapace ad HuffPost. “In un momento in cui si parla del contagio e del collasso dell’economia – aggiunge – la gente ha voglia di positività, ha voglia di fare qualcosa di semplice e che parta dal basso. Prendere il proprio mezzo, andare suoi colli, mangiare, prendere due bottiglie di vino invece che una oppure acquistare pinze e martelli nella bottega dell’artigiano sono tutti modi per fare qualcosa di buono, con poco”.

