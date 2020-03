Olio extravergine di oliva, tutti i benefici di questo alimento

L’olio extravergine di oliva è il grasso più utilizzato nella nostra alimentazione. Numerosi studi hanno evidenziato le eccezionali qualità nutrizionali di questo alimento. Ovviamente stiamo parlando di un olio ottenuto dalla prima spremitura delle drupe, cioè i frutti (olive) della pinta Olea Europea Leccino (meglio noto come ulivo). I processi di estrazione dell’olio evo sono di tipo meccanico escludendo del tutto l’uso di processi chimici e solventi; le diverse fasi di lavorazione non devono influire sulla qualità finale, che a lavorazione conclusa deve essere integra.

Fa bene alla salute per molteplici ragioni, e in particolar modo perché fa bene al cervello. Un componente, ovvero l’idrossitirosolo, ha una capacità miracolosa: quella di ringiovanire il cervello degli anziani. Queste sono le conclusioni dell’istituto di biochimica celullare del Consiglio nazionale delle ricerche e dell’Università della Tuscia. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Faseb Journal. I ricercatori italiani hanno dimostrato in un modello animale anziano che l’idrossitirosolo rallenta il processo di invecchiamento naturale. Fin dall’antichità, infatti, l’olio è sempre stato un alimento che fa davvero bene alla nostra salute.