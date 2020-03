E’ grande come l’Everest e può colpire la terra: lo rivela la Nasa

Un nuovo pericolo può colpire terra. Un nuovo asteroide rischia di colpire il nostro pianeta e mettere in pericolo la vita umana

Nuovo pericolo per il pianeta terra. Un nuovo asteroide rischia di colpire il nostro pianeta e mettere in pericolo la vita umana. E’ grande come l’Everest e sta puntando verso la Terra. Ci sfiorerà con precisione il 29 aprile prossimo, ma fortunatamente non entrerà in collisione con il nostro Pianeta, anche perché se lo facesse sarebbe “grande abbastanza da provocare effetti globali“. Ad annunciarlo è stata la NASA. L’asteroide “52768”, grande da un minimo di 1,7 a un massimo di 4 chilometri, è stato avvistato per la prima volta nel 1998. Secondo gli scienziati passerà a circa 6 milioni di chilometri dalla terra, viaggiando ad una velocità di 8,7 chilometri al secondo. L’asteroide è stato definito “potenzialmente pericoloso” perché passerà vicino all’orbita terrestre, ma a quanto pare non dovrebbe provocare impatti con “effetti devastanti“. Secondo gli astronomi la possibilità che un asteroide possa colpire la terra nell’arco di un secolo è una su 50 mila.

Può colpire la terra, l’origine dei pericoli

Giove sarebbe in grado di “spedire” comete e asteroidi alla volta della Terra. Se fino ad oggi gli astronomi ritenevano che il pianeta gigante gassoso avesse un ruolo da “protettore” dei pianeti più interni del sistema solare, alcuni studi invece sostengono il contrario. Cioè che spinga verso l’interno del sistema solare questi oggetti celesti a rischio di impatto. Una popolare teoria astronomica sostiene infatti che Giove agisca da scudo per i pianeti più interni, deviando con l’attrazione gravitazionale esercitata dalla sua imponente massa, i detriti spaziali, gli asteroidi e le comete a rischio di collisione con la Terra. La NASA avrebbe nascosto alcune informazioni perché non è in grado di fermare il corpo celeste che, quando impatterà contro il pianeta, potrebbe provocare un vero e proprio disastro. Se lo scontro dovesse avvenire infatti l’asteroide potrebbe radere al suolo intere città o provocare, nel caso in cui si schiantasse sul mare, un mega tsunami.

Leggi anche > Usa, violento tornado

Leggi anche > Kobe, macabre foto dell’incidente