Tutti, più o meno giovani, dobbiamo sempre tenere a mente che i solleciti di pagamento e le comunicazioni che hanno una rilevanza contrattuale non vengono fatte telefonicamente a meno che non ci sia già un contesto attuale e preciso (es. la gestione di un credito in corso).

Pertanto, una telefonata che somigli a quella sopra descritta dovrà essere prontamente “archiviata” mentalmente nella casella “non chiaro, di cui diffidare”.