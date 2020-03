Violenta la mamma | torna a casa e la assale | non era la prima volta

Dopo avere bevuto fino all’inverosimile fa ritorno a casa e violenta la mamma, con la quale vive. Anche in passato era successo qualcosa di controverso.

Un uomo torna a casa ubriaco marcio e violenta la mamma. L’assurda vicenda si è verificata a tarda notte domenica scorsa, 1° marzo. Protagonisti della vicenda sono un 38enne e la madre di 57 anni. Il fatto ha avuto luogo a Subiaco, in provincia di Roma. Lui era rincasato dopo avere passato buona parte della giornata al bar a bere super alcolici. Una volta giunta l’ora di rincasare, il violento si è presentato davanti alla madre, con la quale vive, e l’ha costretta a subite degli indicibili abusi carnali. La donna si è dimenata ed è riuscita a fuggire, trovando riparo in strada. Qui ha ricevuto l’aiuto di alcuni passanti che transitavano proprio in quel momento. Qualcuno ha anche allertato le forze dell’ordine, chiamando i carabinieri.

Violenta la mamma, in passato l’ha anche picchiata

I militari dell’Arma sono giunti entro poco tempo. Hanno quindi provveduto ad arrestare il 38enne, trovato ancora in evidente stato di alterazione psico-fisica. Per quanto riguarda la vittima di questa orribile vicenda in cui il figlio violenta la mamma, i medici che hanno preso in cura la donna hanno provveduto a farla ricoverare all’ospedale di Tivoli. A seguito di una prima visita infatti è stata confermato quanto da lei raccontato. Sul suo corpo c’erano segni di violenza carnale subiti di recente. Tra madre e figlio erano già avvenute altre situazioni controverse. Lui in particolare assumeva spesso dei comportamenti violenti, che hanno portato la donna in un caso a sporgere denuncia contro suo figlio. Provvedimento poi quasi subito ritirato.

