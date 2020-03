Berlusconi, flirt con la deputata: fuga romantica per la nuova coppia

Silvio Berlusconi e Francesca Pascale è ufficialmente finito, ma lui non si è lasciato scoraggiare. L’ex premier di Forza Italia ha un’altra fiamma, e questo flirt andrebbe avanti da diversi mesi. I due sono stati pizzicati da Diva e Donna, che ha pubblicato una foto in cui sono in un Cav in Svizzera. È una onorevole, classe 1990, originaria di Melito, di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria. Eletta nel collegio blindato Campania 1 (la regione della Pascale) alle ultime politiche del 2018.

Questa storia circola nei corridoi parlamentari da diverso tempo, già da un paio di mesi. La sua presenza frequente nella residenza di Arcore aveva costretto anche la Pascale ad intervenire. Non nascose a Novella 2000 che: “Marta Fascina è stata messa al fianco del mio Presidente della senatrice Licia Ronzulli. La Fascina è la sua assistente e ha deciso di metterla al fianco di Berlusconi ed è per questo che lei vive e dorme ad Arcore”. Ora manca solo l’ufficialità da parte dei due, anche se la paparazzata è decisamente una conferma della loro relazione d’amore che va avanti già da diversi mesi.