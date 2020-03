Controlli alle ovaie, oltre al tumore: la scoperta di una donna

Jenny K. è la protagonista di una storia che ha lasciato i medici di stucco. In seguito a dei controlli alle ovaie ha affrontato prima la paura per il cancro e poi quella di un fenomeno raro ma naturale

Pensava fosse un tumore e invece non era affatto così. Dopo alcuni controlli alle ovaie, una donna di Cipro, Jenny K., ha fatto una scoperta inimmaginabile. Una rivelazione che le ha sconvolto la vita e che ha lasciato i medici di stucco. Dopo una visita di routine dal ginecologo perchè la donna doveva sostituire la spirale contraccettiva impiantata 15 anni prima, si è scontrata con il cancro. Sì perché il medico le ha comunicato di aver rilevato una massa tumorale in una delle due ovaie.

Una massa anomala all’ovaio sinistro richiedeva dunque per Jenny un’operazione. E fu durante la rimozione di quella massa che i medici pensavano fosse un tumore che ci fu la scoperta sconvolgente. All’interno dell’ovaia di Jenny c’era un feto di una decina di centimetri, suo fratello gemello mai nato. Una rilevazione inaudita che avrebbe potuto uccidere la donna in qualsiasi momento hanno spiegato i dottori.

Studiando la massa i medici hanno capito che si trovano di fronte ad un insieme di cellule con l’aspetto di un bambino. Sul feto erano riconoscibili il volto, le dita e lunghi capelli neri proprio come quelli di Jenny. All’inizio i dottori pensarono che Jenny avesse concepito ben due feti e che alla fine quello che aveva avuto la meglio aveva “risucchiato” l’altro. In verità, invece, si tratta di un fenomeno naturale molto raro che viene chiamato fetus in fetu.

Controlli alle ovaie, il fenomeno del fetus in fetu

In medicina il fenomeno del “feto incluso”, condizione rara ma reale, viene definito fetus in fetu. In questi casi che emergono dopo approfonditi controlli alle ovaie, ci si trova davanti ad un’anomalia dello sviluppo embrionale nella quale i tessuti che compongono il feto crescono. La loro differenziazione avviene però all’interno del corpo di un gemello normalmente sviluppato.

Si tratta di una gravidanza gemellare atipica. Il “feto incluso” è molto piccolo e malformato. Non ha encefalo e cuore ma possiede la colonna vertebrale, gli arti inferiori e superiori che sono accennati.

