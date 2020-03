Coronavirus, il Cnr lancia la ricetta del disinfettante “fai da te”

Matteo Guidotti e il suo team spiegano la formula casalinga per creare un disinfettante che mette ko il coronavirus in 1 minuto

Una formula nuova, efficace e soprattutto fai da te per mettere ko il coronavirus in un solo minuto. Arriva direttamente dal Cnr che propone una vera e propria “ricetta fatta in casa” per creare un disinfettante “casalingo”. Una soluzione che, secondo gli studiosi, riesce a disattivare sulle superfici impermeabili il coronavirus in un solo minuto.

A spiegare la formula è stato il ricercatore Matteo Guidotti dell’Istituto di scienze e tecnologie chimiche “Giulio Natta” (Scitec) del Cnr di Milano. Lo studioso insieme ad altri due colleghi è al lavoro, in queste settimane di emergenza, in alcune strutture sanitarie di Milano.

“Ci sono alcuni disinfettanti facilmente reperibili in casa e che sono in grado di inattivare il nuovo coronavirus 2019-nCoV in 1 minuto – ha spiegato Guidotti all’Adnkronos – Queste soluzioni sanificanti non possono e non devono essere usate sul corpo, ovvero sulla cute direttamente”.

Tre le “possibili preparazioni casalinghe – ha puntualizzato il ricercatore – ma la cui efficacia è confermata e dimostrata dalla letteratura scientifica internazionale più recente”.

Leggi anche –> Coronavirus, spunta la data di commercializzazione del vaccino

Coronavirus, come si prepara il disinfettante “casalingo”

Guidotti ha spiegato anche come preparare il disinfettante contro il coronavirus in casa. Gli ingredienti necessari sono: l’etanolo (ovvero alcol etilico) al 70%, il perossido di idrogeno (cioè acqua ossigenata) allo 0,5% o il ipoclorito di sodio (ovvero la comune candeggina) allo 0,1%.

Il ricercatore, durante la sua spiegazione, ha precisato che “i prodotti che abbiamo in casa sono però troppo concentrati, per questo per preparare una delle tre soluzioni disinfettanti in maniera adeguata è necessario diluirle in parti di acqua“.

Il disinfettante da fare in casa può essere realizzato secondo tre distinte preparazioni. Come ha indicato Guidotti la prima richiede 2 bicchieri di plastica colmi di alcol denaturato al 90% uniti a mezzo litro di acqua del rubinetto. Altra possibilità è, invece, quella di diluire metà bicchiere di plastica di acqua ossigenata in mezzo litro di acqua potabile. Terza e ultima possibilità:10 ml di candeggina da diluire in mezzo litro di acqua potabile.

Guidotti ha però specificato che “le soluzioni così diluite sono però poco stabili nel tempo, perdono cioè efficacia: le soluzioni a base di candeggina o di acqua ossigenata vanno infatti preparate giornalmente, mentre quella a base di alcol etilico dura anche una settimana”.

“Perciò, è bene ripreparate queste soluzioni frequentemente – ha avvertito – e comunque tenerle lontane dalla portata di bambini e sempre etichettarle una volta miscelate in bottiglia, ciò è importantissimo per non confondere il contenuto del disinfettante con altri liquidi”.

Leggi anche –> Coronavirus, il virologo spiega quanto durerà l’emergenza