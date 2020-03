Coronavirus Italia | contagi al Politecnico di Torino | “Casi in aumento”

Anche in Piemonte si vive una emergenza Coronavirus Italia. In quasi tutte le province si registrano dei casi, ci sono contagi anche al Politecnico di Torino.

Si riscontrano tre contagi da Coronavirus a Torino, e più nel dettaglio al Politecnico. Si tratterebbe di uno studente, un professore ed un uomo di 40 anni. I primi due hanno preso parte ad un convegno il 20 ed il 21 febbraio ad Udine, nello specifico. Entrambi sono sottoposti a quarantena, con uno dei due che si trova all’estero, come specificato dal rettore del Politecnico, Guido Saracco. L’altra persona si trova in isolamento all’ospedale torinese ‘Amedeo di Savoia’. “Sono comunque tutti casi indirizzabili a focolai esterni e che non hanno portato ad ulteriori contagi. La situazione è sotto controllo ma stiamo agendo con la necessaria cautela ed anche più. Un comportamento responsabile è quel che ci vuole nel rispetto del nostro ateneo, che visita oltre 6mila studenti stranieri ed altri 1200 che arrivano dalle aree d’Italia in cui il Coronavirus sta proliferando”, afferma sempre il rettore.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus | grossa paura dalla Germania | “Pericolo enorme”

Dalle sue parole non traspare preoccupazione, bensì fiducia. Il provvedimento di chiusura delle scuole non frenerà lo svolgimento delle lezioni, con la ripresa del nuovo trimestre che dovrebbe avvenire con dei corsi online. Il Piemonte fino ad oggi è stato colpito soltanto marginalmente dall’emergenza Coronavirus Italia, ma i casi aumentano sempre più, stando ai dati comunicati in via ufficiale dalla Regione. Al 5 marzo si registrano 63 casi positivi, dei quali 40 nell’Astigiano, 6 nel Torinese, 4 nel Verbano Cusio Ossola, 3 in provincia di Novara, 2 in quella di Vercelli ed altri 6 ad Alessandria e dintorni.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, il Cnr lancia la ricetta del disinfettante “fai da te”

La situazione in Piemonte

In Piemonte sono ricoverati poi un paziente proveniente dalla provincia di Cremona ed un altro dalla provincia di Piacenza. E ne arriveranno altri sei da Finale Ligure. Ci sono 16 ricoverati in ospedale, tra cui anche qualche caso critico, e 42 persone in isolamento fiduciario nei propri domicili. In Piemonte i tamponi effettuati per rilevare il Coronavirus ammontano a 479, con 391 casi negativi. In 62 sono in attesa di conoscere quale sia il riscontro. Le autorità regionali riferiscono che i casi di contagio con tutta probabilità sono destinati ad aumentare nei prossimi giorni.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, il racconto di un’operatrice sanitaria che ha vissuto questo incubo