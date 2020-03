Coronavirus, Pechino si ribella: “Non è un virus cinese”

Il Coronavirus si è diffuso pian piano ovunque e la Cina ha deciso di rispondere a queste discriminazioni che da settimane subisce. Tutti li stanno insultando perché pare che il virus si sia generato lì, da quel momento in poi il panico si è dilagato. In tutto il mondo i negozi cinesi, ristoranti cinesi e tanto altro sono rimasti vuoti per tanto tempo e le persone asiatiche sono state guardate male ovunque, sui mezzi e in giro per strada. Pechino ha deciso di rispondere a queste accuse che da settimane subisce, sostenendo che il fatto che il virus sia stato identificato per la prima volta in Cina, non significa che sia nato lì.

“Senza alcuna prova, alcuni media dicono che questo virus è un virus cinese, con l’intenzione di accusare la Cina di aver fatto partire un’epidemia” ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian. “Dire che questo è un virus cinese è assolutamente irresponsabile e noi ci opponiamo a queste affermazioni. Stiamo ancora indagando l’origine di questo virus e non ci sono conclusioni”. “COVID-19 è un fenomeno globale di origine certa, è apparso per la prima volta in Cina ma non è necessariamente in Cina. Di fronte a questa epidemia abbiamo bisogno di scienza, ragione e cooperazione per superare ignoranza e discriminazioni”.