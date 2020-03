Coronavirus, Vasco Rossi: “vi spiego perchè negli USA non c’è emergenza”

Coronavirus, Vasco Rossi, ancora a Los Angeles, scrive un messaggio agli italiani: “ecco perchè in California non si parla d’emergenza”.

Vasco Rossi lancia una provocazione. Il rocker di Zocca, ancora a Los Angeles dove trascorre i mesi invernali, su Instagram, lancia un messaggio agli italiani. Se, infatti, l’Italia è alle prese con l’emergenza coronavirus, negli Stati Uniti, si continua a parlare di situazione tranquilla nonostante l’allarme dell’esperto Fauci. Secondo quanto scrive Vasco Rossi sui social, però, ci sarebbe un motivo preciso per il quale negli Usa non ci sarebbe l’emergenza coronavirus.

Coronavirus, Vasco Rossi: “in California non c’è l’emergenza perchè i tamponi costano 3.200 dollari”

Nel giorno in cui fa discutere la mappa della CNN che ha indicato nell’Italia come il centro mondiale del contagio, Vasco Rossi spiega i motivi per i quali in Italia è scattata l’emergenza coronavirus al punto da aver spinto il presidente Mattarella a fare un discorso alla Nazione e negli Usa sarebbe tutto tranquillo.

“Corona.. che..è arrivato anche in California.. i casi accertati sono pochi!? Anche perché i tamponi costano 3.200 dollari (sì avete capito bene🤪) e naturalmente pochissimi possono o potranno permettersi di farlo. Ecco spiegato il motivo per cui magicamente qui l’emergenza non è grave come da noi in Italia 🇮🇹💙💥

Chissà quanti sono già ammalati e lo saranno senza che la CNN o STRUMP si debbano preoccupare. Meditate gente meditate”, scrive Vasco.

In un post precedente, il rocker di Zocca aveva invitato tutti a non farsi travolgere dalla paura continuando a sperare di poter superare tutto.

“Ce la farete tutti! Ce la farete tutti a trovare il vostro posto nel mondo. Ce la farete tutti a superare gli ostacoli e ad affrontare le sfide che la vita vi presenterà. Ce la farete tutti perché imparerete più dalle sconfitte che dalle vittorie. Ce la farete tutti perché qualcuno troverà un complice, qualcuno un compagno o una compagna. Qualcuno un amico, qualcuno un amore. Qualcuno continuerà a bere tutte le sere finché si stancherà e metterà su famiglia. Qualcuno emigrerà e soffrirà di nostalgia, qualcuno si accontenterà del posto in cui si trova e si sentirà a casa. Ognuno troverà il suo posto, la sua posizione, la sua condizione. Molti abbasseranno le loro aspettative e si accorgeranno improvvisamente che va bene così. Anzi! Capiranno che forse era così che doveva andare”.