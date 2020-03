Coronavirus, virologa spiega come si è diffuso il virus nel mondo

Coronavirus, la virologa Ilaria Capua ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha spiegato come si è diffuso nel mondo il nuovo Covid-19

Il Coronavirus continua a diffondersi in tutto il mondo. Secondo gli ultimi report, sono stati confermati casi positivi al nuovo Covid-19 in 80 paesi. La trasmissione sta colpendo particolarmente ovviamente Cina, poi Corea del Sud, Giappone, Iran e Italia. Il virus è arrivato anche negli Stati Uniti, in cui sono stati accertati già 11 decessi. La CNN, una delle emittenti americane più viste, ha pubblicato alcune immagini in cui il focolaio Cina non esiste più. Al suo posto l’emittente ha inserito l’Italia da cui partono le frecce verso gli altri stati. Non sono mancate polemiche e messaggi sui social. Ilaria Capua ha provato a smontare le polemiche facendo luce sulla vicenda. “Non è vero che l’Italia diffonde il Coronavirus”, ha spiegato la direttrice del centro One Health dell’Università della Florida”. La virologa è nota nel mondo per i suoi studi sull’influenza e per aver reso pubblica la sequenza genica del virus dell’Aviaria. La romana è entrata a far parte dei 50 scienziati top secondo “Scientific American”, una delle riviste di divulgazione scientifica più famose e prestigiose.

La diffusione del Coronavirus nel mondo: le parole della virologa Ilaria Capua

Ilaria Capua ha risposto alla CNN: l’emittente ha pubblicato una mappa delle infezioni a livello globale che partono proprio dall’Italia. La virologa ha spiegato la diffusione del Covid-19: “Il virus ha seguito tre vie per diffondersi nel mondo. Una diretta verso l’Europa, una verso gli Stati Uniti e una verso l’Australia e la Corea. Bisogna sfatare il mito che l’Italia abbia diffuso il virus”. Nei giorni scorsi, la virologa aveva rilasciato altre dichiarazioni in cui aveva svelato la sua preoccupazione per la gestione confusa dell’Italia. “Queste sono epidemie che costano, bisogna mostrare unità organizzazione e competenza. Essendo sconosciuto questo virus galoppa”. Come se non bastasse, infatti, la nazione italiana rischia una paralisi economica a causa delle ingenti perdite legate al coronavirus.

