Diletta Leotta, il dettaglio malizioso: “C’è chi ha fatto lo zoom…” – FOTO

Diletta Leotta in vacanza sulla neve, lo scatto in albergo si presta alla malizia da parte dei followers di Instagram: un dettaglio non sfugge

Giorni di vacanza per Diletta Leotta, anche a causa dello stop forzato della Serie A per l’emergenza coronavirus. La bella conduttrice siciliana si sta godendo dei momenti di relax in montagna, sulla neve, precisamente sul Monte Bianco. Diletta è insieme al suo fidanzato, il pugile Daniele Scardina, ma come al solito non fa mancare i suoi contributi social dal suo profilo Instagram, sempre molto aggiornato. Le foto della biondissima protagonista di DAZN, come sempre, raccolgono like e commenti a iosa.

Dopo tante avventure sulle piste, in serata, è il momento di rilassarsi con una bella bevanda calda davanti al camino. Look come al solito piuttosto audace quello di Diletta, che indossa una vestaglia bianca da notte molto seducente, che stuzzica la fantasia. Dallo scatto, si evince qualche dettaglio relativo alle sue forme generose che nonostante l’indumento sono ben visibili. E infatti un fan commenta: “C’è chi ha fatto lo zoom e chi mente”. Non vediamo l’ora di goderci di nuovo Diletta in onda su DAZN, ma nel frattempo ci gustiamo anche questa foto in cui la sua bellezza e sensualità risaltano ancora una volta.

