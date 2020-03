Elisabetta Canalis, George Clooney rompe il silenzio: “Voi non la conoscete”

George Clooney ed Elisabetta Canalis con la loro storia hanno fatto sognare tutto il mondo. Lei, velina italiana di Striscia la Notizia e lui, attore famosissimo a livello mondiale. Il loro amore è stato forte, intenso, passionale, ha fatto tanto discutere ma anche tanto sognare. In questi anni, e nel periodo subito dopo la rottura, si sono susseguiti una serie di gossip inesistenti sul loro addio. Alcuni hanno parlato della differenza d’età che ha iniziato a diventare ingombrante tra di loro, o che lei voleva mettere su famiglia ma lui non voleva. In realtà le vere cause della rottura non sono mai state rese note, però sono sempre stati rispettosi l’uno verso l’altro. Elisabetta, infatti, si è anche congratulata con George per la nascita dei suoi gemellini.

Berlusconi, nuovo flirt con la deputata: fuga romantica per la coppia –> LEGGI QUI

George, di recente, ha detto delle bellissime parole riguardo ad Elisabetta. Ha infatti raccontato che in Italia è molto famosa per il suo fisico, per essere bellissima, ma la verità è che anche molto buffa, goffa e spiritosa. Che ha riso con lei come non ha fatto con nessun’altra in tutta la sua vita. Sono passati tanti anni dalla loro rottura, oramai hanno entrambi vite separate, ma per il pubblico rimarrà sempre una delle coppie più amate del mondo.